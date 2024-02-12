Сегодняшний день навсегда вошел в историю как дата подписания Минских соглашений. 12 февраля могло стать переломным (в первую очередь для Украины) как момент прекращения конфликта в регионе. Именно Минск, когда ситуация только накалялась, предложил всем сторонам цивилизованные переговоры (в Беларусь прилетела "нормадская четверка").

Годовщина Минских соглашений

Официальный Киев тогда взял на себя обязательства учитывать мнение жителей Донбасса, внести изменения в Основной закон страны и предоставить людям особый статус. Лидеры Франции и Германии гарантировали исполнение этих условий. Роль Президента Беларуси Александра Лукашенко в урегулировании конфликта и высочайший уровень организованной встречи отмечался всеми собравшимися. Путин, Олланд, Меркель, Порошенко договорились о режиме прекращения огня и отводе тяжелых вооружений. Позже, комментируя ситуацию, европейские политики заявляли, что подписывали Минские соглашения, чтобы дать Украине время нарастить военную мощь. Этот посыл в мире был принят крайне неоднозначно. Так публично во вранье еще не признавались.

По словам Ольги Лазоркиной,аналитика Белорусского института стратегических исследований, тот сценарий, который мы видим сегодня, заводит их совершенно не в ту реальность, на которую они рассчитывали. Они не воспользовались тем шансом, который им давали Минские соглашения. "Они воспользовались им совершенно в другую сторону", - считает она.

Беларусь никогда не отказывалась от своих идеалов, только дипломатический путь урегулирования всех конфликтов. Мы это пропагандировали и будем пропагандировать. Ольга Лазоркина

Беларусь продолжает настаивать на переговорных решениях

Сейчас в российско-украинском конфликте Беларусь по-прежнему предоставляла площадки для переговоров. Один из раундов состоялся в Гомельской области. Минск не просто настаивал, призывал украинское руководство "не допускать дальнейшей гибели страны" с учетом того, что российская сторона вначале была готова к обсуждениям в формате "столько, сколько потребуется для достижения договоренностей". Официальный Киев встал в позу.

