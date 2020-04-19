Годовщина пожара. Нотр-Дам-де-Пари до сих пор закрыт

15 апреля 2019 года мир был потрясен кадрами из столицы Франции - в режиме реального времени их показывали ведущие телеканалы планеты. Горело сердце Парижа. Чудовищный пожар, в случайности которого до сих пор сомневается каждый третий француз, удалось потушить лишь спустя 14 часов. Огонь полностью уничтожил большую часть деревянной кровли, часы и знаменитый шпиль. Реликвии, которые хранились в соборе, к счастью, удалось спасти.

Нотр-Дам-де-Пари до сих пор закрыт. Здание в строительных лесах. Восстановительные работы не раз останавливались и откладывались. Когда собор снова сможет принять прихожан и туристов - Ксения Пекарская.



Год назад произошло событие, за которым с содроганием наблюдал весь мир. 15 апреля 2019 года как спичка вспыхнул многовековой, всемирно известный, воспетый художниками и Гюго Собор Парижской Богоматери. Эти кадры помнят все, они наводят ужас до сих пор.

Сейчас, спустя год, собор остается пустым. Одинокий и искалеченный огнем, он по-прежнему окружен строительными лесами, вот только работ по реконструкции не ведется. Эпидемия коронавируса заперла в домах всех строителей и архитекторов. Так что собор сейчас, как и граждане Франции, находится в изоляции.

Редкие прохожие в годовщину пожара старались не упустить возможность снова подойти и взглянуть на архитектурную жемчужину столицы.



