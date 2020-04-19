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Годовщина пожара. Нотр-Дам-де-Пари до сих пор закрыт
15 апреля 2019 года мир был потрясен кадрами из столицы Франции - в режиме реального времени их показывали ведущие телеканалы планеты. Горело сердце Парижа. Чудовищный пожар, в случайности которого до сих пор сомневается каждый третий француз, удалось потушить лишь спустя 14 часов. Огонь полностью уничтожил большую часть деревянной кровли, часы и знаменитый шпиль. Реликвии, которые хранились в соборе, к счастью, удалось спасти.
Нотр-Дам-де-Пари до сих пор закрыт. Здание в строительных лесах. Восстановительные работы не раз останавливались и откладывались. Когда собор снова сможет принять прихожан и туристов - Ксения Пекарская.
Год назад произошло событие, за которым с содроганием наблюдал весь мир. 15 апреля 2019 года как спичка вспыхнул многовековой, всемирно известный, воспетый художниками и Гюго Собор Парижской Богоматери. Эти кадры помнят все, они наводят ужас до сих пор.
Сейчас, спустя год, собор остается пустым. Одинокий и искалеченный огнем, он по-прежнему окружен строительными лесами, вот только работ по реконструкции не ведется. Эпидемия коронавируса заперла в домах всех строителей и архитекторов. Так что собор сейчас, как и граждане Франции, находится в изоляции.
Редкие прохожие в годовщину пожара старались не упустить возможность снова подойти и взглянуть на архитектурную жемчужину столицы.
За год работы по восстановлению собора практически не сдвинулись с места
Когда первый шок прошел, президент Макрон поручил воссоздать Нотр-Дам за 5 лет. Однако уже сейчас понятно, такие сроки - практически призрачная надежда. Сначала собирали деньги: пожертвования текли со всего мира. После, когда к работам, наконец, приступили, оказалось, что расплавившийся свинец, который покрывал шпиль и крышу собора, значительно загрязнил воздух, осев повсюду. Работы остановились, а специалисты принялись проводить санитарную зачистку. И вот теперь эпидемия коронавируса. Специалисты утверждают, что такими темпами реставрация может затянуться на десяток лет.
Священники собора и сами парижане нередко сравнивают Нотр-Дам-де-Пари с пожилой леди
Особенно символично это сейчас, в разгар эпидемии. Он как почтенная дама, которая осталась одна на карантине. Одинокая, но не брошенная. О ней не забывают, а любят и хотят к ней вернуться.
О себе собору напоминают музыканты Нотр-Дама. Оркестр из 50 человек отдал дань уважения в годовщину пожара. Каждый из музыкантов сыграл определенную партию дома. А вместе получилось знаменитое произведение Себастьяна Баха.
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