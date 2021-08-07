Годовщина терактов 11 сентября может пройти без Дж. Байдена

В Америке годовщина терактов 11 сентября может пройти без Байдена. Близкие погибших требуют от президента отказаться от участия в памятных мероприятиях, которые пройдут по случаю 20-летия тех трагических событий. 1800 человек подписали письмо, в котором указывают, что расследование по поводу гибели тысяч американцев было проведено недостаточно беспристрастно. В частности, от Байдена требуют обнародования данных об участии в терактах 11 сентября граждан Саудовской Аравии. По некоторой информации, 5 лет назад было закрыто следственное дело, в котором удалось собрать сведения о таких саудитах. Вместе с тем в специальном правительственном докладе на этот счет утверждается, что Эр-Рияд к терактам не причастен. Союз родственников жертв 11 сентября изучает возможность демаршей, если Байден не выполнит их требования.