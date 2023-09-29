Годовщина трагедии: 29 сентября 1944 года была устроена массовая зачистка в Саласпилсском концлагере

Сегодня страшный день, о котором забыли в Прибалтике: годовщина трагедии в Саласпилсском концлагере. Этот лагерь в Латвии не просто кузница смерти, это была целая фабрика детской крови. Ежедневно туда привозили тысячи маленьких узников. Согласно официальным данным, из 12 тысяч советских детей в Саласпилсе погибло более половины. Всего жертвами нацистов здесь стали более 50 тысяч человек.



79 лет назад - 29 сентября 1944 года - перед приходом советских войск была устроена массовая зачистка лагеря. Немцы в панике покидали территорию Саласпилса, а латышские надзиратели попросту разбежались по лесу. Тогда сюда по приказу немцев пришел литовский полицейский взвод. Именно он и сжигал лагерь со всем его архивом и тысячами узников - детей и взрослых.