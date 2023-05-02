Годовщина трагедии в Одессе: страшные события унесли 48 жизней, люди горели заживо, выпрыгивали из окон и погибали от рук националистов

Что будет, если безопасность отдать в руки маргиналов и радикалов? Варварство! От осознания трагедии 2 мая 2014 года в Одессе даже сейчас все холодеет. Тогда погибло 48 человек. Сначала на улице, а затем и в Доме профсоюзов националисты закидывали людей "коктейлями Молотова", выкидывали из окон и издевались, добивали едва живых - разве это не геноцид? Девять лет назад киевские власти показали, что делают с несогласными. А сейчас?

Владимир Зеленский де-факто запретил вспоминать о трагедии. В Одессе ввели "затяжной" комендантский час с 1 до 3 мая. Запрещены траурные мероприятия. И все же к Дому профсоюзов люди несли цветы. Никто из участников и тем более организаторов убийств ответственности не понес. Киеву проще забыть.

Обозреватель АТН Алексей Волков напомнит, что Порошенко, Гончаренко и украинская элита натворили 9 лет назад.

Точка невозврата, когда стало понятно: миром дело не закончится. Страшные события в Одессе унесли 48 жизней: люди горели заживо, выпрыгивали из окон и погибали от рук националистов. Именно 2 мая 2014 года мы узнали, что такое "Правый сектор" в его истинном виде.





Эта трагедия специально была запланирована руководством киевского режима, конечно, по прямой указке Запада, чтобы своей жестокостью внушить страх всем тем, кто мог сопротивляться. Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины

Вернемся в начало того рокового дня: на Греческой площади в Одессе футбольные хулиганы, националисты и другие "патриоты" организовали якобы "стихийный" митинг в поддержку Майдана. В руках - автоматы и "коктейли Молотова". В головах - ярая ненависть к несогласным с "революцией достоинства" (их еще назовут "сепарами"). Лагерь антимайдановцев, которые требовали не признавать революцию в Киеве, уничтожили под рукоплескание толпы.





Алексей Гончаренко - человек удивительных талантов: фотографировался на фоне трупов и с трупами политическими в Вильнюсе. Очевидно, родственные души, ведь нардепа в кулуарах называют "Леша -гибкая спина". Судите сами: в 2013-м - член "Партии регионов" и громкий апологет "русского мира". В 2014-м - главный сторонник Майдана и Петра Порошенко. За стабильность взглядов любит Алексея Алексеевича и народ.

Отказавшись от всего русского (кроме жены и недвижимости), Гончаренко, как и украинская верхушка, единственные, кто от трагедии в Одессе остался в плюсе: карту "смотрите, какие русские плохие" они разыграли на ура. Так что же произошло в злосчастном Доме профсоюзов? Версия здорового человека: люди в попытках спрятаться от националистов с оружием забаррикадировались внутри. В окна полетели "коктейли Молотова", а здание облили по периметру керосином.

Все было организовано на высочайшем уровне. Секретарь Совета безопасности и заместитель генпрокурора специально приезжали и проводили инструкцию. Все это установлено, все факты есть. Все документы есть. Нет только одного - неонацистский режим в Украине не позволяет это расследовать до конца. Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины

А вот версия человека, которому, возможно, необходима помощь специалистов. Цитата украинского журналиста Владислава Балинского: "В самый горячий момент, когда началась открытая агрессия России против Украины, вот этот миф об "одесской Хатыни" использовался кремлевской пропагандой для того, чтобы собирать добровольцев со стороны России и запугивать людей. И эта пропаганда работала и работает против Украины".





40 мужчин, 7 женщин и один подросток. Раны, которые в Одессе никогда не затянутся. На извечный вопрос "кто виноват?" ответа нет до сих пор. Как и на многое другое: почему пожарные и скорая помощь добирались до Дома профсоюзов почти час? Почему полиция не вмешивалась? И, наконец, кто организатор?



В 2021 году эту тему поднимала глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер: "Вместо того чтобы сосредоточиться на выявлении виновных в убийствах, полиция сосредоточила свои усилия на расследовании и привлечении к ответственности сторонников "федерализма" за их участие в столкновениях. Наиболее заметным уголовным делом, подчеркивающим необъективность и предвзятость следствия и обвинения, является дело против 19 предполагаемых сторонников "федерализма", обвиняемых в участии в беспорядках в центре города. В сентябре 2017 года суд оправдал 19 обвиняемых, подчеркнув неэффективность расследования и предвзятое и политически мотивированное преследование предполагаемых сторонников "федерализма".