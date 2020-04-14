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Goldman Sachs: Сделка по нефти является исторической, но недостаточной

Аналитики одного из крупнейших банков США оценили нефтяную сделку ОПЕК+ по сокращению добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки. Они признали ее "исторической, но недостаточной". Экономисты полагают, что никакого соглашения не будет достаточно, для того чтобы компенсировать резкое падение спроса. Эксперты банка ожидают, что нефтяные цены будут снижаться в ближайшие недели, так как запасы стран продолжают расти. На данный момент цена Brent колеблется около 31-32 долларов за баррель.

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