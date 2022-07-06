Голландские фермеры пригнали на протесты танк, но полиция обстреляла технику

Шаг танком. На протестах в Нидерландах в ход пошла тяжелая артиллерия. В попытках достучаться до властей голландские фермеры используют все возможности. Так, в тракторную колонну встроился американский танк "Шерман". Где его добыли протестующие - неизвестно.

Впрочем, танк на протестах в демократических Нидерландах - вещь полезная. В нем удобно укрываться от пуль. В городе Херенвен местная полиция обстреливала технику бунтующих. Кадрами очевидцы делятся в соцсетях. Беспорядки в Нидерландах не утихают с конца июня. Поджоги сена, скот у зданий правительства и тракторная блокада. Кроме того, фермеры перекрывают доступ к мостам, трассам и складам супермаркетов. Как итог - пустые полки в магазинах, а все потому, что власти Нидерландов обязали фермеров сократить выбросы азота, что может привести к разорению сельских домохозяйств.