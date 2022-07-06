3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Голландские фермеры пригнали на протесты танк, но полиция обстреляла технику
Шаг танком. На протестах в Нидерландах в ход пошла тяжелая артиллерия. В попытках достучаться до властей голландские фермеры используют все возможности. Так, в тракторную колонну встроился американский танк "Шерман". Где его добыли протестующие - неизвестно.
Впрочем, танк на протестах в демократических Нидерландах - вещь полезная. В нем удобно укрываться от пуль. В городе Херенвен местная полиция обстреливала технику бунтующих. Кадрами очевидцы делятся в соцсетях. Беспорядки в Нидерландах не утихают с конца июня. Поджоги сена, скот у зданий правительства и тракторная блокада. Кроме того, фермеры перекрывают доступ к мостам, трассам и складам супермаркетов. Как итог - пустые полки в магазинах, а все потому, что власти Нидерландов обязали фермеров сократить выбросы азота, что может привести к разорению сельских домохозяйств.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все