Голливуд просит помощи у конгресса

Фабрика грез ждет от правительства США налоговых льгот. Голливудские ассоциации и союзы отправили письмо в конгресс. Представители отрасли упомянули в обращении свои заслуги. На зарплату сотрудникам ежегодно уходит 181 миллиард долларов, закупка товаров и услуг у предприятий страны достигает 50 миллиардов, а экспорт превышает 16. Из-за пандемии под угрозой оказались почти полмиллиона рабочих мест, а убытки из-за закрытия кинотеатров оцениваются в 17 миллиардов долларов. Впрочем, вернуть деньги многие кинотеатральные сети намерены за счет автокинотеатров. Многие парковки для просмотра фильмов начнут работать в США с конца июля.