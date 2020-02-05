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Голливуд теряет китайских зрителей из-за коронавируса

Из-за коронавируса в Китае отменяют показы голливудских фильмов

Сейчас по всей стране закрыто около 70 000 кинотеатров. Потеря китайского зрителя ощутимо скажется на кассовых сборах. К слову, именно сейчас в прокат по всему миру выходят главные картины года - номинанты на престижную премию "Оскар".

Обнаружен источник заражения коронавирусом на лайнере

Тем временем выяснилось, что источником заражения коронавирусом на лайнере в Японии оказался 80-летний житель Гонконга, который еще до объявления карантина сошел на берег.

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