Голод в Африке, или как ЕС и Соединенные Штаты обвиняют во всем Россию

К сожалению, совсем скоро сказать "Я/Мы Африка" в смысле голода смогут многие страны. Прогнозируемый всепланетный голод - нечто в истории человечества небывалое. Обычно такое бедствие - результат неосмотрительности политиков, а тут дела обстоят с точностью до наоборот. Это результат всеобщей прозорливости.

Катастрофа еще не случилась, а уже совершенно очевиден ее масштаб, география, последствия. Да что там - уже даже с виновниками определились: ЕС и Соединенные Штаты настаивают, что причиной грядущих смертей, которых царь-голод обещает миллионы, является Россия.



Предотвратить планетарную трагедию никто толком даже не пытается. Такое впечатление, что сильные мира сего будут только рады, если прогнозы не оправдаются, и количество смертей будет зашкаливать. Олег Романов продолжит тему.







Голод - неразлучный спутник человечества. Это только в последние лет 50 народились два неголодавших поколения. Да и то сытость была очень четко географически локализована: Старый Свет и Северная Америка, причем Восточной Европе попасть в неголодающие регионы удалось ценой больших трудов и мук. У большинства из нас деды-прадеды сполна хлебнули бескормицы если не в 20-30-е, то в военные и послевоенные годы. А еще ранее голод был вообще явлением обыденным. До революции он случался раз в пару лет, а с массовыми смертями - раз в пятилетие. В зоне рискованного земледелия выжить без индустриального сельского хозяйства невозможно. Рухнуть в катастрофу проще простого из-за капризов погоды, саранчи и колорадского жука, просто из-за фатального стечения обстоятельств. Только в 50-е годы пропал у советских людей мучительный страх, что наутро не будет краюхи. В Западной Европе это случилось, наверное, лет на 20 раньше. Но даже благополучные Штаты хлебнули в начале 30-х голода. Была и массовая смертность, и прозрачные от недоедания дети, и родители, выбирающие, кого из ребятишек сегодня кормить, а кто подождет. Столетиями правительства разрабатывали стратегии и тактики, которые помогут избежать этого извечного довлеющего ужаса, и преуспели. Причем настолько, что теперь голод может быть вызван только целенаправленными, осознанными, тщательно организованными усилиями управленцев. И, похоже, как раз за результатами таких усилий мы и наблюдаем. Глобальные медиа видят картину в одном единственном ракурсе, приблизительно в таком.







Кремль превращает продовольствие в оружие, окружая проблему дезинформацией советского образца. Жители планетарного юга должны знать, что это фикция. Российские корабли, ракеты и мины блокируют экспорт зерновых с Украины. Шарль Мишель, президент Европейского совета



Однако известно, что мины в Черном море дрейфуют украинские. Да и с чего бы России минировать рейд Одессы и Николаева? Ведь сами украинцы заявляют, что русские готовят десант. С остальными обвинениями тоже как-то не все ладно.



Российские Вооруженные силы ежедневно открывают морские гуманитарные коридоры для беспрепятственного движения судов. Еще раз подчеркиваем: после разминирования акватории мы готовы обеспечить безопасный вывоз зерна, в том числе проводя транспортные суда до международных вод Черного моря. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России



Собственно Киев располагает приличным выбором маршрутов вывоза собственного хлеба. Его уже транспортируют по Дунаю, да так, что там вечная пробка из сухогрузов. Экспорт пытаются наладить через Польшу и литовскую Клайпеду. Это однако долго и дорого, поскольку эшелонам несколько раз приходится менять колею: российскую на европейскую и обратно. Даже черноморский экспорт допускает два варианта. Можно везти хлеб из Одессы и Николаева. Но в этом случае надо разминировать прибрежные воды, а украинцы боятся десанта; нужно отпускать иностранных моряков и суда, которые фактически оказались у ВСУ на положении заложников. Придется, наконец, выпустить из своих рук козырь, который можно бросить на стол в ходе переговоров о предоставлении оружия. В общем открытие Одессы Киев будет затягивать как можно дольше. Но хлеб можно вывозить через Бердянск и Мариуполь, которые находятся под российским контролем, однако это украинцы отвергают категорически - никаких переговоров, никаких компромиссов с врагом. В общем ключи от зерновых терминалов находятся в Киеве, но там категорически отказываются их выдавать. Еще бы, ведь виноват в планетарном голоде будет Путин. Хотя, по правде говоря, судьбоносность 20 миллионов тонн украинского зерна очень преувеличена.







Много внимания мы уделили проблеме вывоза украинского зерна, которую наши западные коллеги и сами украинцы пытаются внести в разряд вселенской катастрофы, хотя доля этого украинского зерна, о котором идет речь, она меньше 1 % от общемирового производства пшеницы и других злаковых. Поэтому какого-либо отношения к продовольственному кризису эта нынешняя ситуация с украинским зерном не имеет. Сергей Лавров, глава МИД России



В прошлом году украинский экспорт обеспечил мировому зерновому рынку чуть больше 10 % законтрактованного хлеба. Россия, например, продала вдвое больше, почти 40 миллионов тонн. Но даже если не откроются украинские житницы, дефицит не будет катастрофическим. Есть другие игроки, есть другие продовольственные культуры.



В мае индекс цен на зерновые достиг рекордного уровня в первую очередь из-за пшеницы. Цены на рис растут пятый месяц подряд. Растительное масло дешевеет благодаря тому, что Индонезия отменила запрет на экспорт. В нынешнем году дефицит пшеницы на рынке составит 3 миллиона тонн. Кукурузы будет меньше прошлогоднего на 12 миллионов тонн. Причина - торговые стратегии Аргентины и США. Максимо Торреро, главный экономист ФАО



Но цены на рис украино-российский конфликт не определяет совершенно, с кукурузой вообще шалят аргентинцы с американцами. Наиболее голодоопасны - Йемен, Афганистан, Сомали, отчасти Бангладеш. Причем тут Москва с украинским зерном? По данным ООН, число голодающих в нынешнем году против года прошлого вырастет на 18 миллионов человек. Это чудовищно много, конечно, ведь каждый человек - Вселенная. Однако и в прошлом году голодало более 280 миллионов. Наконец по-настоящему царь-голод даст о себе знать не в конце нынешнего, а весной-летом будущего года.

Если в течение месяца-двух не будут заключены контракты на поставку удобрений в основные страны-импортеры, то на будущем урожае можно ставить крест. Представьте себе, в 2023, если украино-российский конфликт продолжится, обе страны сократят экспорт. Тогда зерновых будет на рынке меньше на треть, подсолнечника меньше на две трети. А из-за отсутствия удобрений еще и снизятся урожаи - дефицит будет катастрофическим. Максимо Торреро, главный экономист ФАО



И какие такие, любопытно, пушки, ракеты, мины не позволяют покупать удобрения у Беларуси и России? Итак, украинское зерно, чтобы с ним далее не случилось, не будет ни причиной, ни спасением от голода. Причиной бедствия будет возможный неурожай, разрушение отлаженных механизмов торговли хлебом, санкционная война. Предчувствие глобальными СМИ большой катастрофы - тоже причина не из последних. Но все это сугубо рукотворно, путинские руки тут, по большей части, ни при чем. Главная беда - не дефицит, а биржевые скачки цен. Даже легкая недостаточность предложения способна вызвать резкое подорожание, а уже оно голод. Дороговизна, если что, убьет миллионы, а не физическая нехватка продовольствия. Бескормица спровоцирует не только смерти, но и великое переселение народов - из Азии и Африки в Европу.







Резко вырастут потоки беженцев, а мир и так с ними сейчас не справляется, даже с теми, которые есть. Если мы представим себе, что их масштабы возрастут от 3 до 10 раз, а примерно на это и нужно рассчитывать, становится понятным, что картинка-то очень неустойчивая. У вас не только проблемы с продовольствием, у вас еще, грубо говоря, проблемы с варварами. Проблема с интерпотоком и с тем, что целые народы покидают места своего пребывания и устремляются в те места, где с хлебом и всем остальным лучше, но там-то их никто не ждет. Сергей Переслегин, политолог

