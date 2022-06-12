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Голод в Африке, или как ЕС и Соединенные Штаты обвиняют во всем Россию
К сожалению, совсем скоро сказать "Я/Мы Африка" в смысле голода смогут многие страны. Прогнозируемый всепланетный голод - нечто в истории человечества небывалое. Обычно такое бедствие - результат неосмотрительности политиков, а тут дела обстоят с точностью до наоборот. Это результат всеобщей прозорливости.
Катастрофа еще не случилась, а уже совершенно очевиден ее масштаб, география, последствия. Да что там - уже даже с виновниками определились: ЕС и Соединенные Штаты настаивают, что причиной грядущих смертей, которых царь-голод обещает миллионы, является Россия.
Предотвратить планетарную трагедию никто толком даже не пытается. Такое впечатление, что сильные мира сего будут только рады, если прогнозы не оправдаются, и количество смертей будет зашкаливать. Олег Романов продолжит тему.
Голод - неразлучный спутник человечества. Это только в последние лет 50 народились два неголодавших поколения. Да и то сытость была очень четко географически локализована: Старый Свет и Северная Америка, причем Восточной Европе попасть в неголодающие регионы удалось ценой больших трудов и мук. У большинства из нас деды-прадеды сполна хлебнули бескормицы если не в 20-30-е, то в военные и послевоенные годы. А еще ранее голод был вообще явлением обыденным. До революции он случался раз в пару лет, а с массовыми смертями - раз в пятилетие. В зоне рискованного земледелия выжить без индустриального сельского хозяйства невозможно. Рухнуть в катастрофу проще простого из-за капризов погоды, саранчи и колорадского жука, просто из-за фатального стечения обстоятельств. Только в 50-е годы пропал у советских людей мучительный страх, что наутро не будет краюхи. В Западной Европе это случилось, наверное, лет на 20 раньше. Но даже благополучные Штаты хлебнули в начале 30-х голода. Была и массовая смертность, и прозрачные от недоедания дети, и родители, выбирающие, кого из ребятишек сегодня кормить, а кто подождет. Столетиями правительства разрабатывали стратегии и тактики, которые помогут избежать этого извечного довлеющего ужаса, и преуспели. Причем настолько, что теперь голод может быть вызван только целенаправленными, осознанными, тщательно организованными усилиями управленцев. И, похоже, как раз за результатами таких усилий мы и наблюдаем. Глобальные медиа видят картину в одном единственном ракурсе, приблизительно в таком.
Кремль превращает продовольствие в оружие, окружая проблему дезинформацией советского образца. Жители планетарного юга должны знать, что это фикция. Российские корабли, ракеты и мины блокируют экспорт зерновых с Украины.
Однако известно, что мины в Черном море дрейфуют украинские. Да и с чего бы России минировать рейд Одессы и Николаева? Ведь сами украинцы заявляют, что русские готовят десант. С остальными обвинениями тоже как-то не все ладно.
Российские Вооруженные силы ежедневно открывают морские гуманитарные коридоры для беспрепятственного движения судов. Еще раз подчеркиваем: после разминирования акватории мы готовы обеспечить безопасный вывоз зерна, в том числе проводя транспортные суда до международных вод Черного моря.
Собственно Киев располагает приличным выбором маршрутов вывоза собственного хлеба. Его уже транспортируют по Дунаю, да так, что там вечная пробка из сухогрузов. Экспорт пытаются наладить через Польшу и литовскую Клайпеду. Это однако долго и дорого, поскольку эшелонам несколько раз приходится менять колею: российскую на европейскую и обратно. Даже черноморский экспорт допускает два варианта. Можно везти хлеб из Одессы и Николаева. Но в этом случае надо разминировать прибрежные воды, а украинцы боятся десанта; нужно отпускать иностранных моряков и суда, которые фактически оказались у ВСУ на положении заложников. Придется, наконец, выпустить из своих рук козырь, который можно бросить на стол в ходе переговоров о предоставлении оружия. В общем открытие Одессы Киев будет затягивать как можно дольше. Но хлеб можно вывозить через Бердянск и Мариуполь, которые находятся под российским контролем, однако это украинцы отвергают категорически - никаких переговоров, никаких компромиссов с врагом. В общем ключи от зерновых терминалов находятся в Киеве, но там категорически отказываются их выдавать. Еще бы, ведь виноват в планетарном голоде будет Путин. Хотя, по правде говоря, судьбоносность 20 миллионов тонн украинского зерна очень преувеличена.
Много внимания мы уделили проблеме вывоза украинского зерна, которую наши западные коллеги и сами украинцы пытаются внести в разряд вселенской катастрофы, хотя доля этого украинского зерна, о котором идет речь, она меньше 1 % от общемирового производства пшеницы и других злаковых. Поэтому какого-либо отношения к продовольственному кризису эта нынешняя ситуация с украинским зерном не имеет.
В прошлом году украинский экспорт обеспечил мировому зерновому рынку чуть больше 10 % законтрактованного хлеба. Россия, например, продала вдвое больше, почти 40 миллионов тонн. Но даже если не откроются украинские житницы, дефицит не будет катастрофическим. Есть другие игроки, есть другие продовольственные культуры.
В мае индекс цен на зерновые достиг рекордного уровня в первую очередь из-за пшеницы. Цены на рис растут пятый месяц подряд. Растительное масло дешевеет благодаря тому, что Индонезия отменила запрет на экспорт. В нынешнем году дефицит пшеницы на рынке составит 3 миллиона тонн. Кукурузы будет меньше прошлогоднего на 12 миллионов тонн. Причина - торговые стратегии Аргентины и США.
Но цены на рис украино-российский конфликт не определяет совершенно, с кукурузой вообще шалят аргентинцы с американцами. Наиболее голодоопасны - Йемен, Афганистан, Сомали, отчасти Бангладеш. Причем тут Москва с украинским зерном? По данным ООН, число голодающих в нынешнем году против года прошлого вырастет на 18 миллионов человек. Это чудовищно много, конечно, ведь каждый человек - Вселенная. Однако и в прошлом году голодало более 280 миллионов. Наконец по-настоящему царь-голод даст о себе знать не в конце нынешнего, а весной-летом будущего года.
Если в течение месяца-двух не будут заключены контракты на поставку удобрений в основные страны-импортеры, то на будущем урожае можно ставить крест. Представьте себе, в 2023, если украино-российский конфликт продолжится, обе страны сократят экспорт. Тогда зерновых будет на рынке меньше на треть, подсолнечника меньше на две трети. А из-за отсутствия удобрений еще и снизятся урожаи - дефицит будет катастрофическим.
И какие такие, любопытно, пушки, ракеты, мины не позволяют покупать удобрения у Беларуси и России? Итак, украинское зерно, чтобы с ним далее не случилось, не будет ни причиной, ни спасением от голода. Причиной бедствия будет возможный неурожай, разрушение отлаженных механизмов торговли хлебом, санкционная война. Предчувствие глобальными СМИ большой катастрофы - тоже причина не из последних. Но все это сугубо рукотворно, путинские руки тут, по большей части, ни при чем. Главная беда - не дефицит, а биржевые скачки цен. Даже легкая недостаточность предложения способна вызвать резкое подорожание, а уже оно голод. Дороговизна, если что, убьет миллионы, а не физическая нехватка продовольствия. Бескормица спровоцирует не только смерти, но и великое переселение народов - из Азии и Африки в Европу.
Резко вырастут потоки беженцев, а мир и так с ними сейчас не справляется, даже с теми, которые есть. Если мы представим себе, что их масштабы возрастут от 3 до 10 раз, а примерно на это и нужно рассчитывать, становится понятным, что картинка-то очень неустойчивая. У вас не только проблемы с продовольствием, у вас еще, грубо говоря, проблемы с варварами. Проблема с интерпотоком и с тем, что целые народы покидают места своего пребывания и устремляются в те места, где с хлебом и всем остальным лучше, но там-то их никто не ждет.
Не оставляет ощущение, что голод, как и COVID, сугубо инструментален. Страны, союзы страны, континенты, Римленд и Хартленд играют миллионами людей словно пешками - без жалости ими жертвуют, морят голодом, гонят толпами с обжитых мест в неизвестность. Решить проблему дефицита пищи есть тысяча эффективных способов, но кто станет их применять, если кризис и есть сегодня цель большой политики и больших политиков?
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