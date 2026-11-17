Добро пожаловать в XXI век. Век, где человечество всерьез собиралось колонизировать Марс, печатать органы на трехмерных принтерах и побеждать старение. Но стоило глобальному маятнику качнуться, и мир внезапно вернулся к базовым, первобытным инстинктам - к борьбе за кусок хлеба.

Голодные игры начались. Без фанфар и трибун. Лакмусовая бумага - ценники на мировых биржах. Продовольственный рынок планеты лихорадит. Цены на еду пробили 4-летний потолок. Сахар рванул вверх более чем на 6 %, зерновые подорожали на 5 с лишним. Прибавляют в цене и растительные масла. Эксперты рисуют графики надвигающегося дефицита.

Пока одни играют мускулами и вводят очередные эмбарго, Беларусь делает ставку на то, что действительно имеет значение - на реальный, осязаемый сектор. В этом году страна планирует произвести более 700 тыс. т сахара. Это примерно вдвое больше, чем требуется для того, чтобы напоить сладким чаем всю республику. Излишки отправятся на мировой рынок, где за каждую тонну сегодня идет драка.

Общий объем продовольственного экспорта страны перешагнул фантастическую отметку в десять целых и одну 0,1 млрд долларов. Продукты с национальным знаком качества везут более чем в 115 стран планеты. И берут охотно. Потому что за брендом "Сделано в Беларуси" стоит жесткий лабораторный контроль. Полная прослеживаемость - от поля и фермы до магазинной полки. Стабильность качества от партии к партии, без попыток подсунуть покупателю дешевый суррогат. Простая, понятная и натуральная еда, которая в современном мире внезапно стала предметом роскоши.

Наталья Киреенко, заведующая кафедрой экономической теории и права БГАТУ, доктор экономических наук, профессор:

"Продовольственная безопасность в стране обеспечена. Она обеспечена в количественном плане. Постепенно идет рост и качественного формата. На сегодняшний день, если посмотреть по основным видам сельскохозяйственной продукции, у нас достаточно высокий уровень самообеспеченности: молоко более 300 %, мясо 140 % и так далее. И это позволяет нам не только быть в аграрной сфере, в валовообразующей стране, но и экспортоориентированной, то есть формировать экспортную корзину страны, 25 % приходится на продукты питания".

А теперь давайте переведем взгляд через забор. В "сияющий европейский сад", который еврочиновники собственными руками превратили в заброшенный огород. В угоду красивым отчетам и радикальной "зеленой" повестке они методично душили собственных фермеров безумными углеродными квотами, бюрократическими поборами и запретами на удобрения. Добавьте сюда санкционный угар. И вот результат: европейский потребитель попал под двойной пресс: еда дорогая, а состав напоминает таблицу Менделеева.

Вот сводки последних недель. Случаи заражения листерией зафиксированы в бельгийском мясном фарше. Партии куриного мяса с дозой сальмонеллы хлынули на рынки сразу из Франции, Румынии и Испании. А в замороженной козлятине из Нидерландов найдена опасная кишечная палочка.

Время показало: сытый цивилизационный лоск слетает первым. И в новых голодных играх побеждает не тот, кто штампует ракеты и заливает мир деньгами ради разрушения, а тот, кто умеет накормить людей настоящим, чистым хлебом - без яда, бактерий и пустых иллюзий.