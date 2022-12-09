Голодные дети Британии: школьные обеды становятся непозволительной роскошью

В Англии около 800 тыс. детей живут за чертой бедности, но не имеют права на бесплатное школьное питание. Это вызывает особенное беспокойство из-за кризиса стоимости жизни, потому что семьям этих детей приходится делать очень трудный выбор, на что тратить деньги. Часто это означает отказ от оплаты школьного питания. Вместо этого детям дают сэндвичи, которые в девяти случаях из десяти намного уступают по питательной ценности школьному обеду. Учителя рассказывают о случаях, когда дети стесняются обедать при друзьях, настолько у них скудная еда, а иногда ее и вовсе нет.

Анна Тейлор, исполнительный директор продовольственного банка Food Foundation