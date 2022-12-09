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Голодные дети Британии: школьные обеды становятся непозволительной роскошью

Школьные обеды становятся непозволительной роскошью для сотен тысяч британских семей. В условиях кризиса стоимости жизни все больше родителей вынуждены экономить на еде для детей. Инфляция в октябре превысила 11 %, что является 40-летним максимумом. Расходы на газ и электроэнергию удвоились. Цены на основные продукты питания, такие как молоко, масло и макаронные изделия, выросли примерно на 30 %.


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В Англии около 800 тыс. детей живут за чертой бедности, но не имеют права на бесплатное школьное питание. Это вызывает особенное беспокойство из-за кризиса стоимости жизни, потому что семьям этих детей приходится делать очень трудный выбор, на что тратить деньги. Часто это означает отказ от оплаты школьного питания. Вместо этого детям дают сэндвичи, которые в девяти случаях из десяти намного уступают по питательной ценности школьному обеду. Учителя рассказывают о случаях, когда дети стесняются обедать при друзьях, настолько у них скудная еда, а иногда ее и вовсе нет.
Анна Тейлор, исполнительный директор продовольственного банка Food Foundation

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