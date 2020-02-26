ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Голограмма Уитни Хьюстон дала концерт

Вчера в британском Шеффилде начался гастрольный тур голограммы популярной американской певицы Уитни Хьюстон, пишет РИА Новости. Зрители опубликовали фотографии и видео с концерта в Сети.
Лазерное изображение певицы, которая ушла из жизни в 2012 году, исполняет лучшие хиты Хьюстон и, более того, даже меняет сценические костюмы и танцует.
По версии журнала Rolling Stone, Уитни Хьюстон включена в список 100 величайших исполнителей под общим 34 номером.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все