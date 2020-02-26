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Голограмма Уитни Хьюстон дала концерт
Вчера в британском Шеффилде начался гастрольный тур голограммы популярной американской певицы Уитни Хьюстон, пишет РИА Новости. Зрители опубликовали фотографии и видео с концерта в Сети.
Лазерное изображение певицы, которая ушла из жизни в 2012 году, исполняет лучшие хиты Хьюстон и, более того, даже меняет сценические костюмы и танцует.
По версии журнала Rolling Stone, Уитни Хьюстон включена в список 100 величайших исполнителей под общим 34 номером.
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