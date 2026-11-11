Голосование в ООН: резолюцию против героизации нацизма поддержали не все
Организация Объединенных Наций рассмотрела резолюцию, направленную против героизации нацизма. Документ был предложен российской делегацией.
Его приняли, но, как всегда, не единогласно. За высказались 117 стран, 9 воздержались. При этом 53 страны проголосовали против, среди них Украина, США, страны Евросоюза, Великобритания, Япония.
Между тем российская делегация при поддержке белорусских дипломатов особенно отмечала: в годовщину вынесения приговора Нюрнбергским трибуналом нацистским преступникам крайне важно, чтобы мировое сообщество вновь осудило нацизм.