Организация Объединенных Наций рассмотрела резолюцию, направленную против героизации нацизма. Документ был предложен российской делегацией.

Его приняли, но, как всегда, не единогласно. За высказались 117 стран, 9 воздержались. При этом 53 страны проголосовали против, среди них Украина, США, страны Евросоюза, Великобритания, Япония.

Между тем российская делегация при поддержке белорусских дипломатов особенно отмечала: в годовщину вынесения приговора Нюрнбергским трибуналом нацистским преступникам крайне важно, чтобы мировое сообщество вновь осудило нацизм.