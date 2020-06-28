Голосование на президентских выборах в Польше проходит в условиях усиленных санитарных мер

В условиях усиленных санитарных мер проходит сегодня голосование на президентских выборах в Польше. Из-за пандемии оно проводится по смешанному принципу: классическим способом на избирательных участках и по почте. По всей стране голосовать дистанционно решили 190 тысяч человек, они заранее получили специальные пакеты. Услугами почты воспользовались и большинство находящихся за рубежом граждан Польши. Всего было разослано 528 тысяч таких пакетов. На участках же сотрудники обеспечены защитными масками и перчатками, а всем голосующим предписано прикрывать рот и нос маской или хотя бы платком.