3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Голосование на выборах в Индии будет проходить в 7 этапов и продлится больше месяца
В Индии проходят парламентские выборы. В голосовании смогут принять участие 968 млн человек. Оно будет проходить в 7 этапов и продлится больше месяца, а результаты станут известны 4 июня. Социологические опросы обещают уверенную победу индийским националистам: именно их партия является в настоящий момент правящей. Соответственно, с большой долей вероятности, премьер-министром страны останется Нарендра Моди - и это будет уже его третья пятилетняя каденция.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все