Голосование на выборах в Индии будет проходить в 7 этапов и продлится больше месяца

В Индии проходят парламентские выборы. В голосовании смогут принять участие 968 млн человек. Оно будет проходить в 7 этапов и продлится больше месяца, а результаты станут известны 4 июня. Социологические опросы обещают уверенную победу индийским националистам: именно их партия является в настоящий момент правящей. Соответственно, с большой долей вероятности, премьер-министром страны останется Нарендра Моди - и это будет уже его третья пятилетняя каденция.