Головокружительный вылет авто с эстакады попал на видео

Машина ехала со скоростью более 170 километров в час. Она протаранила ограждение и вылетела с моста в Аргентине. Водитель - 19-летний юноша - вероятно, не справился с управлением. Он выжил и был госпитализирован с многочисленными переломами. Больше никто не пострадал.