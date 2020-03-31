ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Голубой кит едва не сбил своим фонтаном беспилотник океанологов

Дрон использовали для изучения повадок этого крупнейшего из млекопитающих планеты. Очевидно, слежка раздражала животное и оно, скорее всего, прицельно, дважды попыталось отогнать квадрокоптер, окатив водой своего фонтана. Дрон чудом удержался в воздухе и все-таки вернулся на исследовательское судно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все