Гончаренко внесен в базу "Миротворец" за призыв к перемирию

В Украине нарастает внутренний раскол. Разжигатели войны готовы открыто линчевать собственных политиков за любые попытки заговорить о мире.

Так, нардеп Гончаренко, который внезапно заявил, что украинцы больше не хотят смотреть на горящий Киев, и призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров, теперь внесен в базу экстремистскую "Миротворец". Его обвиняют в "умышленных действиях, направленных на деморализацию общества и подавление воли к сопротивлению".

Следующей на очереди для внесения в базу может стать депутат Анна Скороход. Она зарегистрировала в Верховной раде законопроект о закреплении нейтрального статуса Украины и полном отказе от курса на вступление в НАТО. Скороход предлагает прописать в Конституции гарантию невступления страны в любые военные союзы, закрепив лишь курс на присоединение к Евросоюзу.