Гондурас и Гватемала теряют урожай из-за Эль-Ниньо

Интенсивная засуха, вызванная природным явлением Эль-Ниньо, уничтожает урожай по всему засушливому коридору Центральной Америки.

Сложная ситуация в Гондурасе - пострадало более 2 млн га сельскохозяйственных земель, в том числе посевы кукурузы и фасоли. Из-за пересушенной почвы теряют урожай и фермеры Гватемалы. Чтобы помочь населению, ООН планирует запустить программы по восстановлению и обогащению почвы.

По прогнозам экспертов, нынешнее явление Эль-Ниньо может стать самым сильным за всю историю наблюдений. Ожидается, что его негативное влияние распространится на Центральную и Южную Америку, страны Карибского бассейна и Южной Африки, а также в меньше степени на Соединенные Штаты.