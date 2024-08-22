Гонения на православие и репрессивный аппарат - чем может обернуться отсутствие свободы вероисповедания

Киевский режим продолжает бесноваться. Законопроект о фактическом запрете Украинской православной церкви, принятый Верховной радой, является "политической декларацией", которая имеет своей целью легализовать уничтожение "религиозной общины большинства". Об этом говорится в заявлении Священного синода РПЦ. О религиозной войне и походе на кресты. Детали в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Отсутствие свободы вероисповедания, гонения на православие и репрессивный аппарат. Чем может обернуться навязанное извне желание откреститься от истории?

Война религиозная

6 млн православных украинцев оказались вне закона, у верующих УПЦ отобрали сотни церквей. Прихожане молились в крестном ходу, прося у Бога помощи для народа Украины, гонителей и всей страны.

Но Верховная рада Украины оказалась глуха. Во втором, окончательном, чтении проголосовала за принятие законопроекта, позволяющего запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. "За" высказались 265 депутатов, начавшие бесноваться прямо во время оглашения результатов.





Подвели под монастырь и свой народ.Силовой захват веры начался еще несколько лет назад.

В 2023-м Киев устроил масштабные гонения на православие

Десятки священников УПЦ сидят в тюрьмах по надуманным обвинениям. Силовики проводили рейды, избивали прихожан и захватывали церкви для ПЦУ.

Священник раскольнической православной церкви Украины и вовсе грозился наложить проклятие на прихожан.

Захвачена Киево-Печерская лавра. В Винницкой области целая банда избила священника. Они сорвали замки и проникли в частный дом, где молился приход УПЦ.

Управление верховного комиссара Всемирной организации по правам человека зафиксировало 6 случаев, когда группы лиц силой врывались в храмы УПЦ.

Запад, которому выгоден раскол украинского общества, все это время цинично молчал.

Но вот ЕС, наконец, решился разразиться размытой формулировкой. Там "приняли к сведению принятый Верховной радой Украины закон, который позволяет запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью" и "ждут, что Киев будет соблюдать свободу вероисповедания".

После всех увиденных жутких кадров напрашивается вопрос, о какой свободе идет речь? Церковь взяли и запретили. Между прочим, статья 9 Европейской конвенции о правах человека гласит, что "каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии". Но запугивания, избиения, разгромы и иные деяния раскольников - не то, что остается безнаказанным, а даже поощряется.





"Госдепартамент США, которые давно лоббируют свои интересы - переподчинение всех православных приходов Европы. По сути, они пытаются развалить все мировое православие", - уверен политолог Кирилл Молчанов.

Язык Киева уже дошел до Чехии, которая инициирует проверку православных церквей в республике, и Эстонии. МВД страны грозит закрытием Эстонской православной церкви из-за отказа переходить в подчинение Константинопольского патриархата. Курс на разрушение общества. Псевдодоброжелатели сеют противоречия на религиозной почве, которые потом перерастают в масштабные конфликты, нанося удар по вере.