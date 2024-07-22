"Гонка 2024 года возрождается" - мировые СМИ прокомментировали выход Байдена из президентской гонки

Я думаю, что люди счастливы, что президент Байден принял такое решение. Существовало большое беспокойство по поводу того, что он не снимет свою кандидатуру и продолжит гонку. И большинство людей думали, что мы движемся к катастрофе. Поэтому за такое трудное решение Байдену искреннее уважение и благодарность. В то же время, хотя пока и нет уверенности, что кандидатом будет вице-президент Харрис, она, безусловно, начинает путь с сильной позиции.

Натан Дэшл, экс-глава Ассоциации губернаторов-демократов США