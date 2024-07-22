3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Гонка 2024 года возрождается" - мировые СМИ прокомментировали выход Байдена из президентской гонки
Объявление президента США Джо Байдена о своем решении выйти из борьбы за кресло хозяина Белого дома стало одной из главных тем в мировых СМИ. Так, "Нью-Йорк пост" опубликовала на первой полосе фотографию Байдена, выходящего из комнаты, и надпись большими буквами "КОНЕЦ". Издание пишет, что вице-президент Камала Харрис быстро взяла под свой контроль предвыборную кампанию. "Гонка 2024 года возрождается", - отмечает газета.
"Си-эн-эн" со ссылкой на одного из чиновников рассказывает, что решение Байдена выйти из гонки не связано с какими-либо медицинскими проблемами. Нынешний хозяин Белого дома изучил данные о ходе кампании и принял такое решение.
Я думаю, что люди счастливы, что президент Байден принял такое решение. Существовало большое беспокойство по поводу того, что он не снимет свою кандидатуру и продолжит гонку. И большинство людей думали, что мы движемся к катастрофе. Поэтому за такое трудное решение Байдену искреннее уважение и благодарность. В то же время, хотя пока и нет уверенности, что кандидатом будет вице-президент Харрис, она, безусловно, начинает путь с сильной позиции.
Французская газета "Фигаро" пишет, что своим объявлением о выходе из кампании Джо Байден застал США врасплох. Издание обращает внимание на требования немедленной отставки президента. Газета также приводит результаты опросов, которые показывают, что Дональд Трамп опережает Камалу Харрис, однако разрыв между ними меньше, чем между Трампом и Байденом. Эксперты говорят, что в настоящее время сложно выяснить расклад сил, а тем более строить дальнейшие прогнозы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов