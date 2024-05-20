Гонконг запустил пилотную программу платежей в цифровых юанях

Резиденты Гонконга получат возможность открыть кошельки с цифровой валютой, через которые смогут напрямую переводить средства продавцам в материковом Китае.

Центробанк Поднебесной начал реализацию пилотного проекта по запуску цифрового юаня в нескольких городах 4 года назад. С тех пор кошельки для работы с электронными деньгами открыли более 260 млн пользователей.

