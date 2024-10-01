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Гонщик влетел в стену и чудом выжил

Гонки болидов - это всегда экстрим. Участник гонок в Италии влетел в стену и чудом выжил: авария во время гонки на выносливость серии "Ле-Ман".

За рулем был 63-летний гонщик. Пострадал ли он, не уточняется, но он сам смог выбраться из-под обломков.

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