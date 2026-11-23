За цифровую зависимость детей от YouTube - около 3 млрд долларов. Bloomberg пишет, Google завершает оформление рекордного мирового соглашения с тысячами школьных округов США.

Учебные заведения обвиняют платформу, что ее алгоритмы намеренно удерживают внимание подростков и разрушают психику, провоцируя тревожность, депрессию и расстройства пищевого поведения. Главными виновниками называют бесконечную ленту, автозапуск роликов и систему рекомендаций.

Аналогичные иски сейчас грозят TikTok, а корпорация Meta по схожим обвинениям согласилась выплатить в течение 10 лет более 17 млрд долларов.