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Google будет платить ряду СМИ за новости

Google будет платить ряду СМИ за новости

Компания Google сообщила, что создает программу лицензирования контента, в рамках которой она будет платить ряду СМИ за публикацию "качественных" новостей.

"Сегодня мы объявляем, что программа лицензирования, чтобы платить издательствам за качественный контент... будет запущена в этом году", - говорится в релизе компании.

Первые соглашения были подписаны с издательствами Германии, Австралии и Бразилии, включая Spiegel, Solstice Media и Diarios Associados.

"Мы начнем с издательств из нескольких стран мира, в будущем их будет больше", - говорится в сообщении Google.

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