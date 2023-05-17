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Google будет удалять записи неактивных пользователей

Google будет удалять записи неактивных пользователей

Google начнет удалять учетные записи, которые были неактивными в течение двух лет, с декабря 2023 года. Владельцам аккаунтов отправят соответствующиеуведомления, пишет sb.by.

Новая политика коснется только личных аккаунтов, учетные записиразличных организаций не подпадают под нововведение.

Фото:ТАСС

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