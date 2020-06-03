Google грозит штраф в 5 млрд долларов за незаконный сбор данных

Соответствующий коллективный иск подан американскому холдингу Alphabet, в который входит Google, передает Reuters.



Согласно поданной в федеральный суд Калифорнии жалобе, корпорация тайно собирает информацию о пользователях посредством сервиса для создания статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager и других приложений, включая установленные на смартфонах.



Предположительно, за иском стоят миллионы людей, которые пользовались сервисами Google в последние годы в анонимном режиме. За данные нарушения Google грозит штраф в размере не менее $5 000 за каждого пользователя.



Адвокаты корпорации готовы дать отпор в суде и не собираются идти на сделку.



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