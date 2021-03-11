Google может начать взимать налоги за создание роликов на Youtube

Корпорация Google рассматривает вариант взимать с блогеров налог за доходы, которые им приходят за просмотры от зрителей США. Такие меры объясняются требованием Службы внутренних доходов Соединенных Штатов. Согласно требованиям, компании обязаны собирать налоговую информацию от монетизирующих свой контент создателей за пределами страны и в отдельных случаях удерживать с них часть заработка, если они получают его от жителей Штатов. Теперь всем видеоблогерам придется предоставить в сервис монетизации от Google всю нужную информацию о своих доходах до 31 мая.