3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Google может начать взимать налоги за создание роликов на Youtube
Корпорация Google рассматривает вариант взимать с блогеров налог за доходы, которые им приходят за просмотры от зрителей США. Такие меры объясняются требованием Службы внутренних доходов Соединенных Штатов. Согласно требованиям, компании обязаны собирать налоговую информацию от монетизирующих свой контент создателей за пределами страны и в отдельных случаях удерживать с них часть заработка, если они получают его от жителей Штатов. Теперь всем видеоблогерам придется предоставить в сервис монетизации от Google всю нужную информацию о своих доходах до 31 мая.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело