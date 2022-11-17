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Google обязан выплатить НТВ до 1 млрд рублей, если откажется разблокировать канал на YouTube

Google обязан выплатить НТВ до 1 млрд рублей, если откажется разблокировать канал на YouTube

Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил исковые требования телеканала НТВ к американской компании Google. В случае отказа разблокировать канал на видеохостинге YouTube Google будет обязан выплатить до 1 млрд рублей, сообщаетТАСС со ссылкой напресс-службухолдинга "Газпром-медиа".

"Суд обязал Google восстановить доступ к каналу и обеспечить на нем показ контента, а в случае неисполнения решения - взыскать в пользу российского вещателя неустойку. Ее размер составляет 100 тыс. рублей в день и еженедельно будет увеличиваться вдвое с условием, что в течение девяти месяцев суммарный размер неустойки не превысит 1 млрд рублей, после чего ограничение на ее предел снимается", - говорится в сообщении пресс-службы.

Решение суда подлежит немедленному исполнению Google, добавили в холдинге. Неустойка начисляется с даты принятия решения до его фактического исполнения.

В марте 2022 года YouTube заблокировал официальные каналы ТНТ и НТВ (входят в холдинг "Газпром-медиа") в более чем 70 странах. НТВ и ГПМ РТВ (управляет каналом ТНТ) обратились в суд и потребовали разблокировать каналы, а также выплатить неустойку. Суд удовлетворил требования ГПМ РТВ в октябре, обязав Google выплатить истцу до 1 млрд рублей при отказе разблокировать канал ТНТ на YouTube. На данный момент канал по-прежнему остается заблокированным.

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