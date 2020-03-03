3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Google Play занял второе место по количеству вредоносных программ
Аналитики исследовательской компании RiskIQпроанализировали 120 магазинов приложений и нашли те, в которые загружают больше всего опасных программ. Первое место в антирейтинге занял магазин 9Game. Google Play оказался на второй строчке.
В 2019 году в 9Game разместили 61 669 новых вредоносных приложений. В официальный Android-магазин Google Play Store в 2019 году загрузили 25 647 опсных программ.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS.Есть чем поделиться? Пишите сюда.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП