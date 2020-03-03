Google Play занял второе место по количеству вредоносных программ

Аналитики исследовательской компании RiskIQпроанализировали 120 магазинов приложений и нашли те, в которые загружают больше всего опасных программ. Первое место в антирейтинге занял магазин 9Game. Google Play оказался на второй строчке.



В 2019 году в 9Game разместили 61 669 новых вредоносных приложений. В официальный Android-магазин Google Play Store в 2019 году загрузили 25 647 опсных программ.



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