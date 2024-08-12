Google полностью отключает монетизацию российским youtube-блогерам. Компания сегодня официально уведомила пользователей о прекращении работы сервиса контекстной рекламы AdSense. Все аккаунты контент-мейкеров, страной местоположения которых указана Россия, будут деактивированы, а последняя выплата за июль будет отправлена на баланс до 26 августа. Ранее сервис Google AdSense уже вводил ограничения в отношении российской аудитории. Так, был отключен показ объявлений, введен запрет на создание новых учетных записей. Теперь же компания решила разорвать все деловые связи с издателями из России.