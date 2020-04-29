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Google сделает бесплатным свой аналог Zoom
Google сделает бесплатным свой аналог Zoom.Он называется Google Meet, и его бесплатная версия станет доступной для всех пользователей в течение нескольких недель. Сервис работает как на ПК, так и в мобильных приложениях на iOS и Android.
Компания Google объявилао широком запуске видеоконференций в Google Meet. Ранее расширенными возможностями сервиса могли пользоваться только бизнес-пользователи GSuite и GSuite for Education. С мая он будет бесплатным и открытым для всех, у кого есть почта Gmail.
Пользователям станут доступны все функции сервиса, включая видеоконференции длительностью до 60 минут, возможность подключения до 100 участников одновременно, демонстрацию экрана, редактирование в режиме реального времени, конфигурацию окон и режим "Мозаика".
P.S. В Google уже успели потроллить Zoom, подчеркнув, что видеоконференции в Google Meet защищены шифрованием, а данные пользователей не используются для рекламы и не продаются третьим лицам.
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