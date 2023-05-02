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Google сократила ассортимент бесплатной еды для офисного персонала
Американская корпорация Google сократила ассортимент бесплатной еды для офисного персонала. Сотрудники лишились сушеного манго, чипсов с луком и конфет M&M. Урезание набора бесплатных угощений для сотрудников не единственная мера, на которую пошел IT-гигант для экономии средств.
Ранее компания уведомила персонал, что перестанет оплачивать мобильные телефоны и будет реже выдавать ноутбуки. Кроме того, Google сократит расходы на закупку канцтоваров длясотрудников и урежет траты на занятия фитнесом.
Фото:pixabay.com
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