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Google урезал трафик российским медиа
Google активно зачищает свое информационное пространство. Компания урезала трафик для большинства российских СМИ и особенно для информационных агентств. Падение численности переходов составило около 90 процентов, а порой достигает и почти 100. В результате читателю и зрителю предлагается пользоваться информационным продуктом западного производства либо структур, которые содержатся на американские или европейские гранты. Если учесть, что Google также закрыл YouTube-каналы российских государственных СМИ, у западного потребителя новостей формируется однобокая и даже крайне искаженная картина реальности, в которой, например, вполне можно выдавать теракт украинской армии в Донецке, где погибли два десятка человек, за обстрел российской подразделениями Киева.
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