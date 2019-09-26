Горевший в Норвегии российский траулер затонул

В порту норвежского города Тромсе загорелся российский траулер "Бухта Наездник". Экипаж из 29-ти человек был экстренно эвакуирован. 12 моряков доставлены в больницу с признаками отравления. Пламя не удавалось взять под контроль всю ночь. Ситуация усугублялась тем, что на борту судна находилось около 200 кубометров топлива. Этим утром корабль опрокинулся, на поверхности осталась видна лишь часть борта. Пожарные продолжают заливать траулер водой. Существует опасность загрязнения прибрежных вод топливом.