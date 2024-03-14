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Горькие новости для сладкоежек: во всем мире шоколад и кондитерские изделия станут дороже
Во всем мире вырастет цена на шоколад из-за приостановки работы переработчиками какао-бобов в Гане и Кот-д’Ивуаре. Заводы больше не могут работать из-за роста цен на сырье - сообщает Рейтер. С начала года стоимость какао-бобов уже подорожала на 50 %. Так, в начале марта был установлен исторический максимум их биржевого прайса - 7 тысяч долларов за тонну. Специалисты считают, что ситуация, которая сложилась в Африке, приведет к дальнейшему росту цен на шоколад и другие группы кондитерских изделий, а само производство какао-бобов снизится на 11%.
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