Горький финал очередной субботы с "желтыми жилетами" в Париже

Полиции пришлось щитами прикрыть философа-академика Алена Финкелькраута. Выкрикивая антисемитские лозунги, протестующие едва не набросились на ученого. Министр внутренних дел Франции объявил о росте числа зарегистрированных полицией антиеврейских выступлений на 74 % в 2018.