Горнолыжная индустрия Европы терпит убытки из-за коронавируса

По данным отраслевых аналитиков, ежегодно она приносит 34 миллиарда евро, что составляет половину от общемирового дохода. Но не в этом году. В приближающиеся рождественские и новогодние праздники на многих горнолыжных курортах Европы работа подъемников будет приостановлена из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Решение четырех государств - членов ЕС: Франции, Германии, Австрии и Италии встретило непонимание со стороны местных жителей, для которых туризм являлся единственным источником существования. Недовольство крепчает и на фоне того, что в соседней Швейцарии, несмотря на рост заболеваемости, горнолыжные подъемники продолжают работу с определенными ограничениями.