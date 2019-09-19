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Горные курорты Польши замело снегом
Резкое похолодание и первый снег принес циклон с Балтийского моря в Польшу. Замело горные курорты в Татрах на юге страны. Подъемники опустели. Температура воздуха опустилась до минус 4-х градусов. Дует ледяной ветер. Спасатели предупреждают туристов: прогулки в горах опасны. Необходимо учитывать туман и сильный ветер. Снегопады наблюдаются также в горных районах Украины и Словакии. По прогнозам синоптиков, на этой неделе может выпасть до 5-ти сантиметров снега.
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