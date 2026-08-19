Город в Южной Корее ушел под воду после исторического ливня

Южная Корея переживает наводнение века. На провинцию Кёнсан обрушились рекордные ливни, а эпицентром стал город Кодже.



Всего за трое суток там выпало более 900 мм осадков - это годовая норма региона. Потоки воды затопили центральные улицы, парализовав общественный транспорт и заблокировав людей в машинах.





Потоки воды затопили центральные улицы

Ситуацию усугубил мощный оползень, который сошел прямо на жилой многоквартирный дом. В результате ЧП один человек погиб. Власти объявили высший уровень чрезвычайной ситуации, эвакуировав из зоны бедствия сотни жителей. Сейчас спасатели на лодках продолжают спасение людей из затопленных кварталов.