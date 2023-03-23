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Город-песня: как "Песняры" прославили Вологду
До Вологды путь, конечно, не близкий и поезда вам в этом не помогут, по крайней мере, будет очень долго. Преждево время прибытия вагонов из Питера и обратно здесь звучал знакомый каждому мотив - песня "Вологда".
Именно белорусские "Песняры" сделали этот город и его ажурные резные палисады такими популярными. И по сей день считается, что это неофициальный гимн Вологды.
В местном музее говорят, что если бы не хит 1970-х, то про город мало бы кто знал. Говорят, такого туристического бума здесь больше не было. Будто весь Союз захотел увидеть резные вологодские узоры.
Палисады (маленькие заборчики), конечно, делали в нашем городе. Но резной палисадне особо характерен для Вологды. Наверное, толчок дала эта песня, которую исполнили "Песняры". И после нее стали делать больше резных палисадов.
Вологжане настоятельно советуют прогуляться по улицам города, дабы ощутить неповторимый деревянный колорит. А заодно заглянуть в Музей кружева или хотя бы в местные магазинчики (при производствах), где происходит все это кружевное воздушное волшебство. В точности так, как это было сотни лет назад.
Технология, которую не повторит ни одна машина - труд кропотливый и только ручной. Ремеслу обучают в местном колледже несколько лет. Говорят, от желающих нет отбоя. Вологодское плетение, конечно, уникально. Белая нить (лен или хлопок) и, как правило, растительный орнамент - все это выдает местные традиции. Это дорого, но на спрос не жалуются. Любители старины всегда были, есть и будут.
Изделия служат долго, у нас есть скатерти 1960-х годов, с ними все в порядке. В обычной жизни не так часто кружево встречается. Перчатки, воротнички в основном надевают на выход.Больше покупают Москва и Питер. На выход, например, в театр илиресторан.
О том, как тесные связи Беларуси и России помогают сообща преодолевать санкционные издержки, а также о трудностях и успехах на этом пути смотрите в специальном репортаже "Вологда: город-песня".
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