Города мира перестраивают транспорт под велосипеды из-за вируса

Власти некоторых регионов начали трансформацию своих транспортных систем, чтобы освободить больше места для пешеходов и велосипедистов, предоставив альтернативу использованию автомобилей и общественного транспорта. Правительство Великобритании пообещало свыше 2,5 миллиарда долларов на улучшение инфраструктуры для велосипедных и пешеходных прогулок, в Париже строится 650 километров велосипедных дорожек. Иль-де-Франс готов выделить до 300 миллионов евро на этот проект. Также в Нью-Йорке 75 км улиц будут выделены пешеходам и велосипедистам.