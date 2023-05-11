Пакистан охвачен беспорядками

В Пакистане, находящемся в разгаре экономического кризиса и стоящем на пороге всеобщих выборов, возник еще один фактор нестабильности. Несколько городов страны охвачены беспорядками и массовыми протестами. На фоне происходящего в стране отключили интернет. Правительство ввело войска в столицу и две провинции.

