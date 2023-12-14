Города в пустыне, гигантские ГЭС, АЭС четвертого поколения: что такое "китайское строительное чудо"

Экономику Китая еще 30 лет назад всерьез никто не воспринимал. Сегодня она претендует на мировое лидерство, а по многим параметрам уже уверенно занимает первое место. В чем же секрет такого взлета?

Масштабные вложения в инфраструктуру - одна из отличительных особенность китайской модели, которая также формирует занятость, спрос и оперативность.

В КНР сегодня построено более 20 тыс. км высокоскоростных железных дорог - половина от мировой протяженности. Города в пустыне, гигантские ГЭС, новая АЭС четвертого поколения - не последнюю роль в этом деле играет Китайская академия наук, которая помогает в реализации крупных экономических проектов.





750 метров дороги в час - с такой скоростью в Поднебесной идет строительство транспортных артерий. Да что там, некоторые здания возводятся за сутки.

Эксперты это называют даже "китайское строительное чудо". За последние пять лет построили сотни миллионов квартир. Делали это настолько быстро, что даже спровоцировали переизбыток на рынке.

В Китае популярна такая фраза: "хочешь стать богатым - построй дорогу". КНР очень много торгует по морю и понимает, что зависимость от таких перевозок нужно снижать. Геополитика - вещь подвижная, всякое может случиться, и зависеть от одного маршрута опасно.





Отсюда глобальная инициатива "Один пояс - один путь", которая реализуется уже 10 лет. Автомобильные и железные дороги, порты, авиахабы, поддерживающая инфраструктура, более тысячи инвестпроектов, 1 трлн долларов финансирования и вовлеченность 120 стран - колоссальный объем.





За это время Китай подписал более 200 документов с разными странами и международными организациями. Одним из первых государств, которое присоединилось к глобальной инициативе, стала Беларусь.