Горячие точки 2023 года: где вспыхивали конфликты и к чему они привели в конце уходящего года

Байден и Трамп в наступающем году очень хотят взять на себя великую миссию - быть монополистами в мировой политике. Надо сказать, что это задача уже не реализуемая. По сути, президенты США соревнуются разве что в падающем рейтинге, который неизменно обрушивается раз за разом.

Если когда-нибудь вам покажется, что вы занимаетесь не тем делом, просто вспомните, что США потратили четырех президентов, триллионы долларов, тысячи жизней и 20 лет на то, чтобы поменять в Афганистане талибов на талибов.





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А сколько еще войн финансируется США по всему миру? Поэтому вопросы безопасности выходят на первый план и становятся едва ли не ключевой темой для всех государств. Беларусь смогла сохранить мир на своей земле. Александр Лукашенко неоднократно заявлял о том, что мы свой лимит на войны уже исчерпали.

Поэтому занимаемся экономикой, но и глобальную ситуацию из виду не упускаем. Учиться лучше на чужих ошибках. Модернизация армии идет с учетом опыта ведения современных конфликтов. А вот о том, какие из них стали ключевыми и почему, рассказали Андрей Сыч и Яна Менделева.

2023-й оказался богатым на региональные конфликты, которые вспыхивали в совершенно разных точках планеты. Сотни тысяч человеческих жизней были брошены на алтарь стратегического превосходства. Борьба за доминирование в макрорегионах задает тон международным отношениям.

Финансируются конфликты сильными мира сего. Горячей точкой на карте планеты по-прежнему остается Украина. Вот только военная мощь Запада ослабла, равно как и его интерес к Незалежной. Киев на неопределенный срок останется без американских денег. Сенат США накануне опубликовал заявление о переносе на следующий год обсуждения вопроса помощи. Зеленскому напомнили, что живет он не в сказке и чудес не бывает.

У нас нет чудо-горшочка с деньгами, чтобы зачерпнуть оттуда, если законопроект не пройдет Конгресс. Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента США

А потому расхлебывать кашу, сваренную по рецепту Запада, приходится самостоятельно. Киевский режим взялся за человеческий ресурс. Часть отловленных призывников в преддверии нового года сразу жестко и с сопровождением отправляют в военкомат.

Региональные конфликты на постсоветском пространстве в той или иной мере связаны с территориальными спорами, которые возникли при появлении 15 независимых субъектов международного права. Азербайджан и Армения продолжительное время находились в состоянии горячей конфронтации, которая разгоралась вокруг спорных территорий. В 2023 году удалось достигнуть компромиссного решения. Территориальную целостность Азербайджана подтвердил премьер-министр Армении Никол Пашинян: "С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики".

При этом мирный договор между двумя странами по-прежнему не подписан и процесс переговоров продолжится уже в 2024 году, сохраняя ситуацию в подвешенном состоянии.

Взрывоопасный 2023 не обошел стороной и Ближний Восток. Обострение палестино-израильского конфликта и фаза войны. ХАМАС атаковала Израиль 7 октября. Военную операцию назвали "Наводнение Аль-Акса". В ответ на атаку Тель-Авив начал свою - контртеррористическую - "Железные мечи". С тех пор там непрекращающиеся взрывы, десятки тысяч погибших и кроваво-алое небо, озаренное огнем. Накануне израильский премьер- министр Биньямин Нетаньяху отметил, что страна расширяет свою военную операцию в секторе Газа и продолжит войну до победы над ХАМАС. Обе стороны готовы идти до конца.

Это займет время, но мы едины - солдаты, народ и правительство. Мы едины и полны решимости сражаться до конца. Биньямин Нетаньяху

Сектор Газа оказался особенно уязвимым перед лицом войны - без поставок воды, электричества, продуктов питания и медикаментов. Местные жители на грани выживания, а мир раскололся: планету всколыхнули масштабные демонстрации как в поддержку Палестины, так и в поддержку Израиля.

Стоит отметить, что ситуации в Израиле предшествовал серьезный внутриполитический кризис. Реформы Нетаньяху привели к массовым акциям протеста, которые сошли на нет только с началом войны. Похожая ситуация разворачивается сегодня в Польше. Новый премьер-министр Дональд Туск развернул бурную деятельность, которая так или иначе направлена против его политических оппонентов.

Польша оказалась разделена на два непримиримых лагеря. Первый президент страны Лех Валенса уверен, что существует риск начала гражданской войны. По крайней мере, сейчас все развивается по классике - телеграф взят.