В ближайшие дни в Испании и Португалии воздух прогреется до рекордных 50 градусов. На южных курортах Франции и Греции - 40 и выше. Туристов и местных жителей призывают соблюдать все возможные меры предосторожности. В некоторых странах зной привел к засухе и лесным пожарам. Колоссальные убытки несут фермеры.