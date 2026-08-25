Госдеп США аннулирует 200 тыс. виз

Соединенные Штаты Америки готовятся к масштабной кампании по отзыву виз. Госдеп планирует аннулировать 200 тыс. разрешений на въезд - как туристических, так и деловых.

Под удар попадут иностранцы, которые въехали по краткосрочным документам, а затем подали прошение о предоставлении убежища. Мера затронет визы, выданные за последние 10 лет.

Ожидается, что это станет крупнейшим массовым отзывом въездных документов в истории США и закроет лазейку, позволявшую тысячам иностранцев легализоваться.