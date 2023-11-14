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Госдеп обвинил Байдена в распространении ложных сведений о конфликте на Ближнем Востоке, а Израиль в совершении военных преступлений
Новый бунт во властных кабинетах США: Байдена обвинили в распространении ложных сведений о конфликте на Ближнем Востоке, а Израиль в совершении военных преступлений.
В служебной записке, подписанной сотней служащих Госдепартамента и сотрудниками Агентства США по международному развитию, содержится призыв к руководству Штатов пересмотреть политику в отношении Израиля, а также к прекращению огня в секторе Газа, сообщает портал "Аксиос". Предметом возмущения стала речь Байдена 10 октября, в которой он высказался за неограниченную поддержку Тель-Авиву и пообещал перебросить дополнительные военные силы на Ближний Восток. Правда, как отмечает портал, сотрудники ведомств не указали конкретных примеров дезинформации в речи президента.
Впрочем, повлиять как-то на Израиль Вашингтон просто не в состоянии - в этом уверен американский журналист Сеймур Херш. По словам публициста, причина заключается в том, что в самом Белом доме сегодня образовался "вакуум власти", "никто не управляет процессом" и заняты лишь тем, чтобы "добиться переизбрания".
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