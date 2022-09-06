Поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип одного Китая - Госдеп

В Госдепе считают, что поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип одного Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

США считают, что поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип одного Китаяи служат сугубо оборонительным целям, заявил во вторник заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.

"Поставки данных систем служат сугубо оборонительным целям", - сказал Патель в ходе регулярного брифинга, комментируя анонсированные сделки на поставки Тайваню вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов.